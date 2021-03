Θεσσαλονίκη

Πρυτανεία ΑΠΘ: Βρέθηκαν μολότοφ σε..θήκη κράνους

Τα ευρήματα μετά την εκκένωση της κατάληψης της πρυτανείας.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Μολότοφ κρυμμένες σε θήκη κράνους μηχανής εντόπισαν αστυνομικοί, μία μέρα μετά την αστυνομική επιχείρηση εκκένωσης της κατάληψης στην πρυτανεία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, ενώ φοιτητές και καθηγητές καταγγέλλουν αστυνομική βία κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Τις μολότοφ ανακάλυψαν αστυνομικοί που περιπολούσαν τους χώρους της πρυτανείας, μέσα σε μια υφασμάτινη θήκη κράνους.

Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν:

επτά βόμβες μολότοφ (τύπου κόμπρα)

μία πλαστική φιάλη που περιείχε εύφλεκτο υγρό,

τρεις μεταλλικές συσκευασίες βενζινόκολλας,

μία συσκευασία γαντιών μιας χρήσης και

μία κολλητική ταινία.

Το μεσημέρι του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, πορεία, ενάντια σε περιστατικά αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας.