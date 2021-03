Λάρισα

Σεισμός στην Ελασσόνα

Νέα σεισμική δόνηση ταρακούνησε την ταλαιπωρημένη θεσσαλική περιοχή.

Ασθενής σεισμική δόνηση, μεγέθους 4.1 Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 17:09 στην Ελασσόνα, όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών εκ μέρους των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου. Ο σεισμός έγινε σε απόσταση 251 χλμ ΒΔ των Αθηνών, με το επίκεντρο της δόνησης να εντοπίζεται 16 χλμ ΝΔ της πόλης της Ελασσόνας.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική λύση επικέντρου, το γεωγραφικό πλάτος είναι 39.8126 Βόρεια και το γεωγραφικό μήκος 22.0294 Ανατολικά.