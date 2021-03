Χανιά

Συμπλοκή οπαδών στα Χανιά: ένας στη φυλακή

Προφυλακιστέος ο ένας από τους οκτώ κατηγορούμενους.

Προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη της εισαγγελέως και της ανακρίτριας Χανίων κρίθηκε, μετά την απολογία του, νεαρός Χανιώτης που κατηγορείται για την απόπειρα ανθρωποκτονίας με τη χρήση αιχμηρού αντικειμένου σε βάρος 19 χρόνου κατά τη διάρκεια συμπλοκής δύο ομάδων νεαρών το μεσημέρι της Πέμπτης στα Χανιά.

Συνολικά ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκαν οκτώ νεαροί που συμμετείχαν στη συμπλοκή η οποία αποδόθηκε σε οπαδικές διαφορές.

Η διαδικασία της απολογίας τους άρχισε στις 12 το μεσημέρι και ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 8 το βράδυ.

Εκτός του βασικού κατηγορουμένου που προφυλακίσθηκε, οι υπόλοιποι νεαροί αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.