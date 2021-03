Εύβοια

Σε ισχύ το αυστηρό lockdown στο Μετόχι

Ποια μέτρα ισχύουν από σήμερα και μέχρι πότε.

Σε ισχύ τέθηκαν από τις 6 το πρωί της Κυριακής τα πρόσθετα περιοριστικά μέτρα στην τοπική κοινότητα Μετοχίου του δήμου Κύμης - Αλιβερίου για λόγους δημόσιας υγείας. Τα μέτρα θα ισχύουν έως και τη Δευτέρα 22 Μαρτίου στις 6 το πρωί.

Ειδικότερα, έπειτα από έκτακτη σύσκεψη στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη τα επιδημιολογικά δεδομένα που έχουν προκύψει στην Τοπική Κοινότητα Μετοχίου του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου της ΠΕ Ευβοίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με εντολή του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά και απόφαση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου Παπαγεωργίου, κατόπιν εισήγησης του περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Φάνη Σπανού, καθώς και του προέδρου της ΤΚ σχετικά με τη ραγδαία εκδήλωση κρουσμάτων και για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας και ειδικότερα για τον περιορισμό της διασποράς των επιπτώσεων της νόσου Covid-19, λήφθηκαν τα εξής μέτρα:

Προσωρινή επιβολή περιορισμού κατ' οίκον των κατοίκων και η απαγόρευση κυκλοφορίας καθ' όλο το 24ωρο, εξαιρουμένης της κίνησης με κατοικίδιο ζώο, ατομικά και πέριξ της μόνιμης κατοικίας (sms κωδικός 6), ή για λόγους υγείας (sms κωδικός 1). ή για λόγους τροφοδοσίας (sms 2- και με εξαίρεση το διάστημα μεταξύ 18:00 και 06:00 της επόμενης), ή για λόγους εργασίας (εντός της Τοπικής Κοινότητας Μετοχίου, για τις υπηρεσίες που μένουν ανοικτές και με τη σχετική βεβαίωση).

Επιτρέπεται η μετακίνηση των κατοίκων εκτός των γεωγραφικών ορίων της κοινότητας για λόγους υγείας, πιστοποιούμενων από σχετικές βεβαιώσεις υγείας.

Αναστολή λειτουργίας καταστημάτων λιανεμπορίου και υγειονομικού ενδιαφέροντος, με εξαίρεση καταστήματα τροφίμων, φαρμακείων και πρατηρίων υγρών καυσίμων. Από την αναστολή λειτουργίας εξαιρούνται οι υπηρεσίες διανομής προϊόντων (delivery) έως τις 23:00.

Αναστολή συναθροίσεων/δημόσιων ή κοινωνικών εκδηλώσεων ανεξαρτήτως χώρου ιδιωτικού ή δημόσιου, εσωτερικού ή εξωτερικού.

Αναστολή λειτουργίας λαϊκών αγορών.

Αναστολή θρησκευτικών τελετών, με εξαίρεση κηδείες με την παρουσία έως 9 ατόμων α' βαθμού συγγένειας (sms κωδικός 5) και τέλεση λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών, μυστηρίων και κάθε είδους θρησκευτικών τελετών, αποκλειστικά και μόνο από θρησκευτικό/ούς λειτουργό/ούς και το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό χωρίς την παρουσία άλλων φυσικών προσώπων.

Λήψη μέριμνας από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, την Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας και το Δήμο Κύμης - Αλιβερίου για την τροφοδοσία και την παροχή ειδών πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, φάρμακα κ.ά.) των κατοίκων της κοινότητας και για την κάθε είδους συνδρομή σε περιπτώσεις κατοίκων χρονίως πασχόντων και αναξιοπαθούντων.

Λήψη μέριμνας της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) Στερεάς Ελλάδας για συνδρομή σε προσωπικό και μέσα, όπου και όταν απαιτηθεί.

Επιτήρηση και ανάληψη κάθε αναγκαίας ενέργειας από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση (ΓΕ.ΠΑ.Δ.) Στερεάς Ελλάδας για την τήρηση του κατ' οίκον και γεωγραφικού περιορισμού των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Μετοχίου.

Σημειωνεται, τέλος, ότι ενδεχόμενη παράταση ή άρση των μέτρων θα επαναξιολογηθεί τη Δευτέρα 22/03/21.