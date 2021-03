Χανιά

Καρέ-καρέ η διάρρηξη σε μίνι μάρκετ (βίντεο)

Τις κινήσεις των διαρρηκτών κατέγραψε κάμερα ασφαλείας. Οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών έχουν ήδη ξεκινήσει.

Στόχος διαρρηκτών έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής ένα μίνι μάρκετ στα Χανιά, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του Άη Γιάννη.

Οι διαρρήκτες προσπάθησαν να παραβιάσουν την πόρτα του καταστήματος, ωστόσο αυτό δεν κατέστη δυνατό και στη συνέχεια, έσπασαν το τζάμι της πόρτας, με γκασμά και εισήλθαν στο μαγαζί.

Οι δράστες αφαίρεσαν διάφορα καπνικά προιόντα και ελάχιστα χρήματα που είχαν μείνει στο ταμείο.

Οι ιδιοκτήτες μετέβησαν άμεσα στο μαγαζί αφού χτύπησε ο συναγερμός ωστόσο ήταν ήδη αργά καθώς οι δράστες είχαν τραπεί σε φυγή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το κατάστημα διαθέτει κάμερες ασφαλείας και το υλικό έχει δοθεί στην Αστυνομία.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών έχουν ήδη ξεκινήσει.

Πηγή: flashnews.gr