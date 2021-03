Θεσσαλονίκη

“Ξεφάντωμα” με... κορoνοπάρτι στη Θεσσαλονίκη

“Βροχή” έπεσαν τα πρόστιμα. Έγιναν και δύο συλλήψεις.

Στη σύλληψη μία 33χρονης γυναίκας προχώρησαν το βράδυ του Σαββάτου αστυνομικοί του Α.Τ. Θερμαϊκού, στη Θεσσαλονίκη.

Η 33χρονη, εντός της οικίας της στην περιοχή της Επανομής, είχε διοργανώσει κοινωνική εκδήλωση με τη συμμετοχή άλλων 10 ατόμων, παραβιάζοντας έτσι τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς μεταδοτικής ασθένειας.

Στη συλληφθείσα βεβαιώθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ και στους συμμετέχοντες διοικητικά πρόστιμα των 300 ευρώ έκαστο.

“Ξεφάντωμα” και στο Ωραιόκαστρο

Το ίδιο βράδυ, αστυνομικοί του Α.Τ. Ωραιοκάστρου, συνέλαβαν 35χρονο από την Αρμενία, ο οποίος σε βοηθητικό χώρο καταστήματος στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, είχε διοργανώσει κοινωνική εκδήλωση με τη συμμετοχή επτά ατόμων, παραβιάζοντας έτσι τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς μεταδοτικής ασθένειας.

Στο διοργανωτή βεβαιώθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ και στους επτά συμμετέχοντες διοικητικά πρόστιμα των 300 ευρώ έκαστο.

