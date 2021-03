Λάρισα

Ελασσόνα: Βοήθεια στους σεισμοπαθείς από πωλητές στις λαϊκές αγορές της Αττικής

Εντυπωσιακή η ανταπόκριση στο κάλεσμα της Ομοσπονδίας. Φορτηγά με την έμπρακτη αλληλεγγύη μετέφεραν τα προϊόντα.

Σε μία δράση ανθρωπιάς και αλληλεγγύης που όμοιά της δεν έχει υπάρξει στο παρελθόν στο χώρο των λαϊκών αγορών προχώρησε η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών(Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α.) με τη συμμετοχή όλων των Επαγγελματιών Πωλητών της Αττικής με στόχο την ενίσχυση των σεισμοπαθών της Λάρισας.

Έπειτα από πρωτοβουλία του προέδρου της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α. Δημήτρη Μουλιάτου συγκεντρώθηκαν περισσότεροι από 20 τόνοι τροφίμων, ειδών υγιεινής και ειδών πρώτης ανάγκης για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της Λάρισας.

Οι επαγγελματίες πωλητές των λαϊκών αγορών με μία άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική κινητοποίηση τους, κατάφεραν να συγκεντρώσουν σε μόλις 24 ώρες συνολικά πέντε φορτηγά με είδη πρώτης ανάγκης.

Τα οχήματα παραχώρησε η περιφέρειας Αττικής, με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη. Τα φορτηγά ξεκίνησαν το πρωί της Κυριακής από την Αθήνα συνοδευόμενα από τον πρόεδρο της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α. Δημήτρη Μουλιάτο και το διευθυντή της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής Χάρη Πασβαντίδη.

«Με τις ζημιές να είναι ανυπολόγιστες, με τα σπίτια των ανθρώπων να έχουν καταρρεύσει και εκατοντάδες συμπολίτες μας όλων των ηλικιών να αδυνατούν να καλύψουν ακόμα και τις πιο στοιχειώδεις ανάγκες τους, εμείς οι άνθρωποι των λαϊκών αγορών αισθανόμαστε ως ιερό καθήκον μας να βρεθούμε στο πλευρό αυτών των ανθρώπων που δοκιμάζονται, απλώνοντας τους το χέρι μας και δηλώνοντας απερίφραστα ότι και σε αυτή δύσκολη κατάσταση κανείς δεν είναι μόνος του» επισημαίνει ο Δημήτρης Μουλιάτος ευχαριστώντας παράλληλα την Περιφέρεια Αττικής στην προσπάθεια αυτή, στο πρόσωπο του Χάρη Πασβαντίδη.