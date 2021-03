Έβρος

“Γέφυρα” ζωής για τραυματία νησιώτη (βίντεο)

Σωτήρια ήταν η μεταφορά του τραυματία στο νοσοκομείο.

Με ελικόπτερο Super Puma του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης ένας άνδρας από τη Σαμοθράκη.

Ο 66χρονος, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες τραυματίστηκε με αλυσοπρίονο και υπέστη κάταγμα κνήμης κατά τη διάρκεια εργασιών, μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας του νησιού. Εκεί οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Έτσι, παρελήφθη από το ελικόπτερο και λίγο μετά τις 16:00 το απόγευμα της Κυριακής, έφτασε στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, όπου και υποβλήθηκε σε χειρουργείο στην ορθοπεδική κλινική.

Πηγή: e-evros.gr