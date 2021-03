Αχαΐα

Σφοδρή χαλαζόπτωση στην Πάτρα (εικόνες)

Κακοκαιρία πλήττει την περιοχή, με χαλάζι και καταιγίδες.

Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει την Πάτρα από το πρωί, με έντονη χαλαζόπτωση , καθώς οι καιρικές συνθήκες άλλαξαν άρδην.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για την Καθαρά Δευτέρα, ο καιρός θα είναι άστατος καθόλη τη διάρκεια της ημέρας με βροχές, ανέμους και πτώση της θερμοκρασίας

Νεφώσεις με βροχές, ενώ μέχρι τις απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν και καταιγίδες.

Τα φαινόμενα στα βορειοδυτικά πιθανώς πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι να είναι ισχυρά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Πηγή: tempo24.news