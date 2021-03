Κοζάνη

Κοζάνη: Κοσμοσυρροή την Κυριακή της Αποκριάς (εικόνες)

Πλήθος κόσμου κατέκλυσε το κέντρο της πόλης το τελευταίο βράδυ Αποκριών, παρά το lockdown.

Πλήθος κόσμου κατέκλυσε το κέντρο της πόλης της Κοζάνης αυτό το τελευταίο βράδυ Αποκριών, που δεν έμοιαζε με όλα τα υπόλοιπα των περασμένων ετών, λόγω της πανδημίας κορονοϊού.



Ωστόσο, ο κόσμος εκμεταλλεύτηκε τον καλό καιρό και έκανε την καθιερωμένη του βόλτα την Κυριακή της Αποκριάς στο κέντρο της Κοζάνης.



Και μπορεί να μην υπήρχαν αποκριάτικες εκδηλώσεις αλλά σίγουρα οι κάτοικοι της Κοζάνης δεν έχασαν την ευκαιρία να απολαύσουν τη βόλτα τους στον κεντρικό πεζόδρομο και στην πλατεία της πόλης, ενώ σε κάποια σημεία προκλήθηκε συνωστισμός.

Πηγή: kozanilife.gr