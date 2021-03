Χαλκιδική

Νεαρός “ποντικός” ρήμαζε εξοχικά σπίτια

Εκμεταλλεύθηκε την απαγόρευση μετακίνησης, λόγω κορονοϊού, και διέπραττε τις κλοπές ανενόχλητος...

Για διαρρήξεις εξοχικών κατοικιών, στην περιοχή Νέων Μουδανιών Χαλκιδικής, κατηγορείται 19χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία.



Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο νεαρός, εκμεταλλευόμενος και το γεγονός ότι οι περισσότεροι ιδιοκτήτες παραθεριστικών κατοικιών αδυνατούν να τις επισκεφθούν, λόγω της συνεχιζόμενης απαγόρευσης μετακίνησης από νομό σε νομό, φέρεται ότι διέπραξε συνολικά 12 διαρρήξεις.



Κατηγορείται ότι από 9 κατοικίες απέσπασε διάφορες ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, οικιακά σκεύη και ποσότητες χαλκού και σιδήρου.