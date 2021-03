Αχαΐα

Πάτρα: Στο εδώλιο οι “4” για το κορονοπάρτι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε ορίστηκε η δικάσιμος για τους τέσσερις κατηγορούμενους.

Ελεύθεροι αφέθησαν οι τέσσερις συλληφθέντες για τη διοργάνωση του κορονοπάρτι στο Μιντιλόγλι, ενώ ορίστηκε δικάσιμος για την Τετάρτη (17/3).

Οι "4" συνελήφθησαν τα ξημερώματα της Κυριακής, μετά από έφοδο της ΕΛ.ΑΣ σε οικοδομή στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου στο Μιντιλόγλι.

Στους διοργανωτές αλλά και στους συμμετέχοντες επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα, ενώ δύο εκ των τεσσάρων είχαν εμπλοκή και στο πάρτι της Οβρυάς την προηγούμενη εβδομάδα.

ΠΗΓΗ: Flamis.gr