Lockdown: Οι αστυνομικοί απ’ έξω και... ο καφετζής με τους πελάτες μέσα (βίντεο)

Τραγέλαφος κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, στο Παναιτώλιο Αγρινίου.

Κωμικοτραγικά σκηνικά καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια των αστυνομικών ελέγχων για την εφαρμογή των μέτρων για τον κορονoϊό στην περιοχή του Παναιτωλίου του δήμου Αγρινίου.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε για καφενείο που λειτουργούσε με θαμώνες και έσπευσε...

Όμως η αστυνομική έφοδος σταμάτησε στην πόρτα, διότι ο ιδιοκτήτης ήταν προετοιμασμένος (ή υποψιασμένος) καθώς είχε κλειδώσει. Μέσα στο κατάστημα ήταν ο ίδιος αλλά και έξι πελάτες, αναφέρει το agrinionews.

Οι ένστολοι περίμεναν καρτερικά απ’ έξω αλλά ήταν μάταιο…

Θαμώνες και ιδιοκτήτης ήταν αποφασισμένοι να παραμείνουν για όσο χρειαστεί κλειδωμένοι.

Πέρασε τουλάχιστον ένα τρίωρο και οι αστυνομικοί το πήραν απόφαση και αποχώρησαν.

Βέβαια ο καταστηματάρχης την "καμπάνα" δεν τη γλίτωσε καθώς τα στοιχεία του ήταν γνωστά και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση των μέτρων για την πρόληψη ασθενειών και βεβαιώθηκε σε βάρος του διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ. Τη σύλληψη πάντως τη γλίτωσε όπως και οι θαμώνες το πρόστιμο των 300 ευρώ.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Σχηματισμός δικογραφίας σε βάρος ημεδαπού για παραβίαση μέτρων για πρόληψη ασθενειών

Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αγρινίου σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που διενεργήθηκε χθες το βράδυ, σε κατάστημα ιδιοκτησίας του, σε περιοχή του Αγρινίου διαπιστώθηκε ότι εξυπηρετούσε έξι καθήμενους πελάτες, παραβιάζοντας τα μέτρα για την πρόληψη ασθενειών.

Στον ιδιοκτήτη επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο (5.000) ευρώ.

ΠΗΓΗ: agrinionews.gr