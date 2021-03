Αργολίδα

Φάρμα έγινε παρανάλωμα του πυρός (εικόνες)

Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε σε φάρμα το βράδυ της Καθαράς Δευτέρας.

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας σε φάρμα στην περιοχή του Κεφαλαρίου του δήμου Άργους Μυκηνών στην Αργολίδα.

Η πυρκαγιά είναι πολύ μεγάλη και στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ όπως φαίνεται και στις εικόνες, οι εγκαταστάσεις της φάρμας.

Από τη φωτιά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν κινδυνεύουν τα ζώα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν διευκρινιστεί.

Πηγή: argolikeseidhseis.gr