Εύβοια

Ξέφρενο κορονοπάρτι στη Χαλκίδα

"Βροχή¨ έπεσαν τα πρόστιμα σε διοργανωτές και συμμετέχοντες.

Πανικός το βράδυ της Κυριακής, στην περιοχή της Χαραυγής στην Χαλκίδα Ευβοίας.

Περισσότεροι απο 20 Ρομά διοργάνωσαν κορονοπάρτι σε σπίτι επί της οδού Πηνειού. Ξέφρενο γλέντι με δυνατή μουσική και παραβίαση όλων των κανόνων του covid 19.

Στην περιοχή έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις όπου διαπίστωσαν τον συνωστισμό και άμεσα επέβαλαν πρόστιμα κατά των διοργανωτών και παρευρισκόμενων.

ΠΗΓΗ: eviathema.gr