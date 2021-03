Θεσσαλονίκη

Καλεσμένοι σε κορονοπάρτι κρύφτηκαν σε ντουλάπες (βίντεο)

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι αστυνομικοί που έβλεπαν τους νεαρούς να «ξετρυπώνουν» μέσα από το διαμέρισμα.

Στην ντουλάπα και κάτω από τα κρεβάτια κρύφτηκαν συμμετέχοντες σε φοιτητικό πάρτι, όταν έκαναν έφοδο οι αστυνομικοί.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ της Καθαράς Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη, όταν αστυνομικοί πήγαν σε διαμέρισμα μετά από κλήση για διατάραξη.

Όταν οι αστυνομικοί χτύπησαν την πόρτα, τους άνοιξε μία Γαλλίδα, λέγοντάς τους στα αγγλικά ότι, στο διαμέρισμα βρισκόταν με δύο φίλους της.

Δεν έπεισε, ωστόσο, αφού ακούγονταν φωνές από μέσα και οι αστυνομικοί, αφού κάλεσαν πταισματοδίκη, μπήκαν μέσα για να ελέγξουν το χώρο.

Τότε, διαπίστωσαν πως μέσα στο διαμέρισμα υπήρχαν συνολικά 14 άτομα, άλλοι κάτω από τα κρεβάτια κι άλλοι μέσα στις ντουλάπες.

Πρόκειται για φοιτητές ηλικίας 20-23 ετών, οι οποίοι είχαν έρθει πριν από τρεις εβδομάδες στην Ελλάδα, στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus.

Ένας από τους νεαρούς, μάλιστα, βγήκε στο μπαλκόνι και προσπάθησε να διαφύγει μέσω του διπλανού διαμερίσματος, τον σταμάτησε όμως ένας αστυνομικός που τον αντιλήφθηκε.

Συνολικά επιβλήθηκαν 13 πρόστιμα των 300 ευρώ για παράβαση των μέτρων περί μη διασποράς του κορονοϊού και ένα πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ στην 20χρονη διοργανώτρια του πάρτι, η οποία συνελήφθη και θα παραπεμφθεί αρμοδίως.

Πηγή: thestival.gr