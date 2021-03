Αχαΐα

Διαμέρισμα τυλίχθηκε στις φλόγες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα, προκαλώντας συναγερμό σε γειτονιά.

Πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στο Ψαροφάι, στην Πάτρα.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με τους κατοίκους της γειτονιάς να αναστατώνονται.

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν εξακριβωθεί, όμως εικάζεται ότι η φωτιά προκλήθηκε από τζάκι.

Πηγή: tempo24.news