Λέσβος

Φωτιά σε αρχοντικό από κεραυνό (εικόνες)

Αναστάτωση από την φωτιά που προκλήθηκε στην στέγη του αρχοντικού μετά από κεραυνό.

Στην σκεπή ενός σπιτιού έπεσε ένας απο τους δεκάδες κεραυνούς στην Καλλονή. Αμέσως, προκλήθηκε πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε να επεκτείνεται γρήγορα.

Η κάτοικος απομακρύνθηκε άμεσα απο την οικία, ενώ οχήματα του Π.Κ. Καλλονής έσπευσαν στο σημείο.

Στην κατάσβεση βοήθησαν και άνδρες της πυροσβεστικής που ήταν εκτός υπηρεσίας, ενώ το σημείο αποκλείστηκε απο την αστυνομία.

Η φωτιά περιορίστηκε στον πάνω όροφο, ενώ δεν πειράχτηκαν τοίχοι και το ισόγειο, ενώ καλά στην υγεία της είναι η γυναίκα που βρισκόταν μέσα στο σπίτι.





Πηγή: kalloninews.gr