Λάρισα

Πήραν την προκαταβολή για αυτοκίνητο και εξαφανίστηκαν

Θύμα ηλεκτρονικής απάτης έπεσε ένας άνδρας που είδε μια αγγελία για αγορά αγροτικού αυτοκινήτου.

Ο άνδρας από τα Φάρσαλα είδε μια αγγελία για μεταχειρισμένο αγροτικό όχημα, σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης και τη θεώρησε ευκαιρία, αφού η τιμή πώλησης ήταν πολύ χαμηλότερη από την τιμή αγοράς του οχήματος.

Έτσι, επικοινώνησε με τον άνδρα που είχε βάλει την αγγελία και του έδωσε προκαταβολικά τα 2500 από τις 13000 ευρώ της αξίας του οχήματος.

Όμως, ο άγνωστος άνδρας πήρε τα χρήματα και εξαφανίστηκε, σβήνοντας την αγγελία και το προφίλ του.

Το θύμα υπέβαλε μήνυση και η υπόθεση πήρε το δρόμο της Δικαιοσύνης.

Πηγή: onlarissa.gr