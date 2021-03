Δωδεκανήσα

Έστησαν γλέντι σε… αποθήκη

Αστυνομική έφοδος σε αποθήκη, όπου είχε στηθεί γλέντι.

«Έφοδο» σε υπαίθρια αποθήκη, σε χωριό της Ρόδου, στην οποία είχε στηθεί γλέντι, πραγματοποίησαν χθες αστυνομικοί του ΑΤ Αρχαγγέλου Ρόδου.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, μετά από καταγγελία που έγινε, πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε υπαίθρια αποθήκη στην περιοχή της Μαλώνας, όπου διαπιστώθηκε ότι είχαν συγκεντρωθεί και διασκέδαζαν συνολικά δώδεκα άτομα.

Συνελήφθη ο διοργανωτής, στον οποίο επεβλήθη πρόστιμο 3.000 ευρώ, ενώ σε βάρος των υπολοίπων 11 ατόμων που συμμετείχαν επεβλήθη πρόστιμο 300 ευρώ στον καθένα.