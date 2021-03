Θεσσαλονίκη

Συλλήψεις για απόπειρα επίθεσης σε αστυνομικό τμήμα

Γνώριμοι των Αρχών από την κατάληψη κατά την διάρκεια της εκκένωσης του ΑΠΘ οι συλληφθέντες.

(εικόνα αρχείου)

Σε δικάσιμο που θα ορίσει η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να δικαστούν οι δύο νεαροί (24 και 25 ετών), που συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για απόπειρα φθοράς στο αστυνομικό τμήμα Θερμαϊκού, στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης. Η εισαγγελέας τούς απήγγειλε ποινική δίωξη για απόπειρα διακεκριμένης φθοράς κατά συναυτουργία και κατόπιν αποφάσισε να τους αφήσει ελεύθερους.

Σύμφωνα με την εις βάρος τους δικογραφία, επιχείρησαν το βράδυ της Καθαράς Δευτέρας να επιτεθούν με πέτρες εναντίον αστυνομικού τμήματος, αλλά έγιναν αντιληπτοί από τον φρουρό και τράπηκαν σε φυγή. Σε αναζητήσεις που ακολούθησαν στην περιοχή από αστυνομικούς της Κρατικής Ασφάλειας Θεσσαλονίκης εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν μετά την προσαγωγή τους.

Από την ταυτοποίηση των στοιχείων τους προέκυψε ότι είχαν συλληφθεί την προηγούμενη εβδομάδα κατά την αστυνομική επιχείρηση στο ΑΠΘ για την εκκένωση του κτιρίου διοίκησης του Ιδρύματος, ενώ οι ίδιοι δήλωσαν ότι εργάζονται ως «ντελιβεράδες».

Από την αστυνομία κατασχέθηκαν επίσης τα δύο μηχανάκια τους, με τα οποία φαίνεται ότι κινούνταν.