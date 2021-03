Εύβοια

Θρίλερ με 63χρονο αγνοούμενο

Τραγικό τέλος για τον 63χρονο. Εντοπίστηκε νεκρός.

Χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε ο 63χρονος, που αγνοείτο στη θαλάσσια περιοχή Υψηλής Γέφυρας Ευρίπου Χαλκίδας.

0 63χρονος, που επέβαινε σε ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο έπεσε υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή, ανασύρθηκε από δύτες της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού.

Για τον εντοπισμό του ήταν σε εξέλιξη έρευνες του λιμενικού σώματος από ξηρά και θάλασσα, με δύο περιπολικά οχήματα, ένα πλωτό και ομάδα της Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών.