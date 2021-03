Θεσσαλονίκη

Έκαιγε ξερά κλαδιά και έβαλε φωτιά

Προκάλεσε πυρκαγιά κατά λάθος και συνελήφθη.

Ως υπαίτιος πρόκλησης εμπρησμού από αμέλεια σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή "Ισβοράκι" της Γρίβας, στον δήμο Παιονίας Κιλκίς συνελήφθη σήμερα ένας κάτοικος της περιοχής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ο συλληφθείς έκαιγε φύλλα από καστανιές, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά, η οποία ευτυχώς δεν πήρε μεγάλες διαστάσεις.

Από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Γουμένισσας Κιλκίς του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο, ενώ ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας.