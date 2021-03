Αχαΐα

Κορονοϊός: διασωληνωμένη νεαρή λεχώνα μετά από πρόωρο τοκετό

Στη ΜΕΘ παραμένει η νεαρή γυναίκα, που παρουσίασε επιπλοκές. Η κατάσταση της υγείας του νεογνού.

Διασωληνωμένη νοσηλεύεται νεαρή γυναίκα με κορονοϊό, καθώς παρουσιάστηκαν επιπλοκές στην υγεία της, με αποτέλεσμα να αναγκαστούν οι γιατροί για πρόωρο τοκετό.

Η 23χρονη από τη δυτική Αχαΐα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με δέκατα κι εκεί διαγνώστηκε με κορονοϊό.

Οι γιατροί αναγκάστηκαν να προχωρήσουν άμεσα σε πρόωρο τοκετό και στη συνέχεια διασωλήνωσαν τη νεαρή και το βρέφος.

Το μωράκι βγήκε αρνητικό στον κορονοϊό, παρέμεινε ωστόσο σε ΜΕΘ λόγω του ότι είναι πρόωρο.

Η μητέρα εξακολουθεί να νοσηλεύεται με βαριά πνευμονία.