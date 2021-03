Δωδεκανήσα

Θρίλερ με δολιοφθορά σε ραντάρ στην Ρόδο (εικόνες)

Για το θέμα έχει ενημερωθεί και ενεργεί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.

Δεν επιβεβαιώθηκαν από τις μέχρι τώρα έρευνες των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου οι υποψίες ότι δράστης των δολιοφθορών στο Radar του αεροδρομίου «Διαγόρας» της Ρόδου όσο και σε κεραίες κινητής τηλεφωνίας στον Ατάβυρο, στον Εμπωνα και την Κρητηνία, είναι ψυχικά ασθενής, που είχε απασχολήσει και το έτος 2010 τις αρχές, για όμοιες υποθέσεις.



Φέρεται επιπλέον να έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να πρόκειται για άλλο πρόσωπο με παρόμοια πάθηση και με ιστορικό εμπρησμών με αποτέλεσμα να πιθανολογείται πλέον ότι πρόκειται για επίθεση.

Το όλο ζήτημα έχει προσλάβει διαστάσεις θρίλερ τόσο για τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου όσο και για το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που ανέθεσε μάλιστα τη διενέργεια σχετικής πραγματογνωμοσύνης σε ειδικό σε θέματα εμπρησμών εμπειρογνώμονα.



Οι έρευνες διενεργούνται με την συμμετοχή της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου σε διάφορα επίπεδα καταγραφής συνομιλιών, ενώ σχετικά έχει ενημερωθεί και ενεργεί και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.



Οπως απεκάλυψε η «δημοκρατική», την 3η Μαρτίου 2021 και από ώρα 05.00 έως 06.00 τα ξημερώματα, άγνωστοι δράστες παραβίασαν την πόρτα εισόδου της εγκατάστασης, όπου υπάρχει όλος ο ηλεκτρονικός και ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός του Radar διαδρομής στον Ατάβυρο και διέκοψαν μερικώς την ηλεκτροδότηση στους χώρους της εγκατάστασης και ολικά στον εξοπλισμό του.

Πηγή: dimokratiki.gr