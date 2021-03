Ηράκλειο

Κορονοϊός: Στο νοσοκομείο βρέφος 2 μηνών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύεται και ένα 7χρονο παιδί. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας τους.

Ολοένα και περισσότερα είναι τα ανήλικα παιδιά και τα βρέφη που εισάγονται στο νοσοκομείο, νοσώντας από κορονοϊό. Στο ΠΑΓΝΗ, στη Μονάδα Αντιμετώπισης κορονοϊού, νοσηλεύονται ένα βρέφος μόλις 2 μηνών και ένα 7χρονο παιδί.



Σύμφωνα με τον υποδιοικητή του νοσοκομείου, Στέλιο Κτενιαδάκη, και τα δύο παιδιά είναι, ευτυχώς, σε καλή κατάσταση. Στο ΠΑΓΝΗ νοσηλεύονται συνολικά 51 άτομα με κορονοϊό - 10 στη ΜΕΘ, τα δύο παιδιά και 39 ακόμη στις κλινικές Covid.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον υποδιοικητή, το νοσοκομείο προετοιμάζεται να λειτουργήσει και νέα κλινική Covid, προκειμένου το νοσηλευτικό ίδρυμα να είναι έτοιμο για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες, σε περίπτωση που η κατάσταση γίνει πιο πιεστική.



Σύμφωνα με το σχεδιασμό, η νέα κλινική covid θα λειτουργήσει σε ημιώροφο του νοσοκομείου και θα είναι δυναμικής 70 ασθενών.