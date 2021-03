Θεσσαλονίκη

Διαμαρτυρία αστυνομικών στην Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Οι αστυνομικοί καταγγέλλουν στοχοποίηση τους από κάποιους. Επέδωσαν ψήφισμα στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, στο ΥΜΑ-Θ.





Συμβολική διαμαρτυρία μπροστά στο Διοικητήριο πραγματοποίησαν το πρωί μέλη της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης (ΕΑΥΘ), καταγγέλλοντας τη στοχοποίηση που, όπως υποστηρίζουν, υφίστανται τον τελευταίο καιρό οι Έλληνες αστυνομικοί.

Τηρώντας τα υγειονομικά μέτρα για την πανδημία, αστυνομικοί που συμμετείχαν στην κινητοποίηση κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν συνθήματα, όπως «Είμαστε εργαζόμενοι- Όχι αναλώσιμοι αριθμοί» αλλά κι ένα πανό με φωτογραφίες αστυνομικών να δέχονται επιθέσεις στη μία πλευρά και στην άλλη αστυνομικούς στα περσινά γεγονότα στον Έβρο, την προσφυγική κρίση κ.ά.

«θέλουμε επιτέλους μία αστυνομία που θα ασχοληθεί με τον ρόλο της, που είναι η ασφάλεια του πολίτη και η καταπολέμηση της εγκληματικότητας, και όχι μία αστυνομία που θα χρησιμοποιείται για όλα τα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα του τόπου και θα ρίχνεται στην πυρά όποτε υπάρχει πρόβλημα», δήλωσε -μεταξύ άλλων- ο πρόεδρος της ΕΑΥΘ Θεόδωρος Τσαϊρίδης.

Η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε με την επίδοση ψηφίσματος στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, στο ΥΜΑ-Θ.