Θεσσαλονίκη

Φωτιά κοντά σε κατοικημένη περιοχή (εικόνες)

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε αποθήκη με κολώνες της ΔΕΗ. Μάχη των πυροσβεστών με τις φλόγες και τους δυνατούς ανέμους.

Yπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αύλειο χώρο επιχείρησης στο δήμο Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.

Η πυρκαγιά έκαψε ξυλεία που προοριζόταν να χρησιμοποιηθεί και για κολώνες της ΔΕΗ. Το υλικό ήταν εύφλεκτο, γεγονός που δυσκόλεψε το έργο της κατάσβεσης.

Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας μέχρι την πλήρη κατάσβεση.

΄Πηγή: GRTimes.gr