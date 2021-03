Θεσσαλονίκη

Φωτιά σε διαμέρισμα (εικόνες)

Συναγερμός σήμανε σε πολυκατοικία τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Διαμέρισμα τρίτου ορόφου τυλίχθηκε στις φλόγες στις 5:20 το πρωί της Πέμπτης.

Η νεαρή ένοικος του διαμερίσματος στη Θεσσαλονίκη ξύπνησε από τον καπνό και βγήκε αμέσως έξω από την πολυκατοικία.

Όντας σε κατάσταση σοκ, ωστόσο, δεν πρόλαβε να βγάλει έξω το σκυλάκι της.

Λόγω της πυρκαγιάς, εκκενώθηκε η πολυκατοικία.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.