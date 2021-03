Θεσσαλονίκη

Επίθεση με πέτρες σε Αστυνομικό Σταθμό

Πέτρες κι άλλα αντικείμενα εκτόξευσαν οι δράστες.

Επίθεση με πέτρες έκαναν το βράδυ της Τετάρτης άγνωστοι στον Αστυνομικό Σταθμό της Χαλάστρας, στη Θεσσαλονίκη.

Οι δράστες, τρεις στον αριθμό σύμφωνα με τις πληροφορίες, πέταξαν πέτρες κι άλλα αντικείμενα, χωρίς να προκληθεί τραυματισμό ή καταστροφές.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες προχώρησαν σε δέκα προσαγωγές.

Πηγή: thestival.gr