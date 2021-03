Θεσσαλονίκη

Μολότοφ σε βιτρίνα καταστήματος (εικόνες)

Επίθεση σε μαγαζί σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Μολότοφ σε κατάστημα ειδών πολεμικής τέχνης, στην οδό Κωνσταντινουπόλεως, στη Θεσσαλονίκη, τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Η επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 3 τα ξημερώματα.

«Άκουσα έναν δυνατό κρότο. Κατέβηκα από το σπίτι μου. Όταν έφτασα δεν είδα κανέναν. Μπροστά στο μαγαζί υπήρχαν φωτιές» δήλωσε περίοικος στο thestival.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, που όμως δεν κατάφεραν να εντοπίσουν τους δράστες.

Επί τόπου έφτασαν και πυροσβέστες, όμως η φωτιά είχε σβήσει.

Από την επίθεση προκλήθηκαν φθορές στην πρόσοψη του καταστήματος.

Πηγή: thestival.gr