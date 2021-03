Ηράκλειο

Καλλιεργούσε κάνναβη μέσα στο... μαγαζί του! (εικόνες)

Πλήρης εξοπλισμός και σημαντικό χρηματικό ποσό βρέθηκε κατά την έρευνα των αστυνομικών.

Συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου, άνδρας που κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Η σύλληψή του έγινε στη διάρκεια ελέγχου όπου εντοπίστηκε μικροποσότητα κάνναβης, ωστόσο η αστυνομική έρευνα που ακολούθησε σε επιχείρηση ιδιοκτησίας του, έφερε στο φως καλλιέργεια κάνναβης με τη μέθοδο της υδροπονίας.

Ειδικότερα, στην επιχείρησή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επτά δενδρύλλια κάνναβης, στο στάδιο της ανάπτυξης, τα οποία καλλιεργούνταν επιμελώς με τη μέθοδο της υδροπονίας σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, το χρηματικό ποσό των 2.800 ευρώ ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες, εξοπλισμός που χρησιμοποιούνταν για την υδροπονική καλλιέργεια, μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και ποσότητα κάνναβης βάρους 43 γραμμαρίων στο στάδιο της αποξήρανσης.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηρακλείου.