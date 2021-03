Θεσσαλονίκη

Κορoνοϊός: Πέθανε 85χρονη τρόφιμος γηροκομείου

«Ο γιος, εγγράφως, αρνήθηκε τον εμβολιασμό της», τονίζει το γηροκομείο.

Πέθανε, σήμερα, στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης 85χρονη τρόφιμος του Χαρίσειου Γηροκομείου, η οποία είχε διαγνωστεί θετική στον κορονοϊό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ιδρύματος, η γηροκομούμενη διαγνώσθηκε θετική στον έλεγχο που πραγματοποίησε ο ΕΟΔΥ στις 2 Μαρτίου.

«Η ηλικιωμένη δεν είχε εμβολιαστεί, καθώς ο γιος της εγγράφως (05/01/2021) αρνήθηκε τον εμβολιασμό της μητέρας του, παρά τη σχετική παρότρυνση του υπεύθυνου γιατρού και τη γενική οδηγία της Διεύθυνσης του Ιδρύματος», υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή του το Χαρίσειο Γηροκομείο.

Η ηλικιωμένη, με ήπια συμπτώματα διακομίσθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο το ίδιο βράδυ, σημειώνεται και προστίθεται πως εισήχθη σε κλινική covid και μέχρι τον θάνατό της, σύμφωνα με την ιατρική ενημέρωση, δεν διασωληνώθηκε, ούτε εισήχθη στη ΜΕΘ.

Το Γηροκομείο εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια της 85χρονης και τονίζει ότι για τον θάνατό της και την πρωταρχική αιτία θανάτου (ιογενής πνευμονία) ενημερώθηκε από το νοσοκομείο σήμερα, αργά το μεσημέρι.

Παράλληλα, το Χαρίσειο Γηροκομείο αναφέρει ότι την Τρίτη 16 Μαρτίου διενεργήθηκε προγραμματισμένος μοριακός έλεγχος PCR από κινητή μονάδα του ΕΟΔΥ σε όλους τους εργαζόμενους και τους φιλοξενούμενους. Τα αποτελέσματα ήταν όλα αρνητικά.

Την Τετάρτη 17 Μαρτίου διενεργήθηκε από ιδιωτικό μικροβιολογικό διαγνωστικό κέντρο μοριακός έλεγχος PCR στους οκτώ φιλοξενούμενους που παραμένουν στη μονάδα Covid του Ιδρύματος, εκ των οποίων τα έξι ήταν αρνητικά και τα δύο θετικά. Προγραμματίστηκε επανέλεγχός τους την Παρασκευή 19 Μαρτίου προκειμένου να διαπιστωθεί η αρνητικοποίησή τους.