Συναγερμός για αγνοούμενο ψαρά

Σε εξέλιξη οι έρευνες του Λιμενικού Σώματος. Πότε χάθηκαν τα ίχνη του.

Σε εξέλιξη είναι έρευνες για τον εντοπισμό 65χρονου επαγγελματία αλιέα, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται από το απόγευμα της Πέμπτης, όταν πήγε για ψάρεμα με το αλιευτικό του σκάφος στη θαλάσσια περιοχή «Αλυκές - Πάλιουρα», στην Επανομή Θεσσαλονίκης.

Καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής έως το βράδυ, ενημερώθηκαν οι αρμόδιες λιμενικές Αρχές και υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος ξεκίνησαν έρευνες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Νέας Μηχανιώνας (Θερμαϊκός Κόλπος). Τις πρώτες πρωινές σήμερα εντοπίστηκε το αλιευτικό σκάφος του 65χρονου να πλέει ακυβέρνητο στη θαλάσσια περιοχή όπου είχε πάει για ψάρεμα και ρυμουλκήθηκε.

Στις έρευνες συμμετέχουν διά θαλάσσης τρία περιπολικά σκάφη του Λιμενικού και επτά αλιευτικά σκάφη, ενώ από ξηράς περιπολικά οχήματα του Λιμενικού.