Σπαραγμός στην Κρήτη: Βάπτιση για την αδερφή του Ζαχαρία, πριν την κηδεία του

Το θλιβερό έθιμο πριν την κηδεία του παιδιού. Σε βουβό πένθος οι προετοιμασίες.

Λίγες ώρες πριν το τελευταίο αντίο στο μικρό αγοράκι, η οικογένεια βαφτίζει την μικρή του αδερφή που μετράει λίγους μήνες ζωής. Εικόνες από αρχαία τραγωδία εκτυλίσσονται από χθες το βράδυ σε ολόκληρη την περιοχή που έχει βυθιστεί στο πένθος στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του 2χρονου Ζαχαρία.



Στο ΠΑΓΝΗ όπου ενημερώθηκαν για τον θάνατο του μικρού παιδιού, είχαν συγκεντρωθεί αρκετοί κάτοικοι της Λιγόρτυνου που έσπευσαν στο πλευρό των χαροκαμένων γονιών για να τους συμπαρασταθούν μπροστά στην δοκιμασία που περνούν.

Η οικογένεια λίγες ώρες πριν αποχαιρετήσουν το παιδί τους, αποφάσισε να βαφτίσει την μικρή του αδερφή που ήρθε στον κόσμο πριν λίγους μήνες θέλοντας να τηρήσουν την τοπική παράδοση που θέλει τις οικογένειες να μην έχουν αβάπτιστα μέλη πριν φύγει για την ζωή κάποιο άλλο.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, στην Λιγόρτυνο ήδη γίνονται οι προετοιμασίες μέσα σε βουβό πένθος και από την μια η οικογένεια του μικρού Ζαχαρία ετοιμάζεται να βαφτίσει ένα μικρό κοριτσάκι και από την άλλη να αποχαιρετήσει το μεγάλο αδερφάκι της που έφυγε από την ζωή τόσο πρόωρα.