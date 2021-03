Θεσσαλονίκη

Χειροπέδες για τη “χρυσή” ληστεία σε κοσμηματοπωλείο (εικόνες)

Οι συλληφθέντες και τα ευρήματα που οδήγησαν τις Αρχές στα ίχνη τους, για τη ληστεία «μαμούθ».

Στη σύλληψη δύο ατόμων και στην ταυτοποίηση των στοιχείων ενός ακόμη συνεργού τους, οι οποίοι ενέχονται σε υπόθεση διάρρηξης κοσμηματοπωλείου οδήγησε η έρευνα, αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για τρείς Γεωργιανούς, ηλικίας 50, 57 (συλληφθέντες) και 28 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, για τα κατά περίπτωση αδικήματα της διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής, βίας κατά δικαστικών υπαλλήλων, κλοπής, καθώς και για παραβάσεις των Νόμων περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι ανωτέρω δράστες στις 11 Οκτωβρίου του 2020, εισήλθαν βραδινές ώρες σε κοσμηματοπωλείο στην οδό Εγνατία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και αφαίρεσαν χρηματοκιβώτιο, το οποίο περιείχε κοσμήματα αξίας 121.000 ευρώ, καθώς και το χρηματικό ποσό των 7.000 ευρώ. Στη συνέχεια οι δράστες διέφυγαν με όχημα το οποίο είχαν μισθώσει.

Στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες αστυνομικοί της προαναφερθείσας Υπηρεσίας σε συνεργασία με συναδέλφους τους της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, συνέλαβαν τους δύο δράστες (50 και 57 ετών) στις οικίες του στην δυτική Θεσσαλονίκη και στο κέντρο της πόλης.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• πλήθος αυτοσχέδιων διαρρηκτικών εργαλείων,

• ένα κουτί περιέχον φύλλα αλουμινίου με εντυπώματα διαφόρων κλειδιών

• πλήθος κλειδιών από θύρες ασφαλείας και κλειδαριές

• ηλεκτρονικές συσκευές (κινητά τηλέφωνα, φορητοί υπολογιστές, φωτογραφικές μηχανές)

• πλήθος κοσμημάτων (ρολόγια, σκουλαρίκια)

• εννέα (09) μαχαίρια

• ένα (1) εργαλείο κοπής υαλοπινάκων και

• ναρκωτικές ουσίες (δισκία, μεθαδόνη)

Επιπλέον στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αστυνομικής έρευνας αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, προέκυψε ότι ο 57χρονος τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, διέρρηξε κεντρική θύρα διαμερίσματος στο κέντρο της πόλης και αφαίρεσε ηλεκτρονικές συσκευές και κοσμήματα.

Οι συλληφθέντες με την σχηματισθείσα δικογραφία θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.