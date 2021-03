Δωδεκανήσα

Έκλεβαν τα ζευγάρια την ώρα του γάμου τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη Γερμανία συνελήφθη ο δράστης των κλοπών νεόνυμφων ζευγαριών.

Συνελήφθη στη Γερμανία και έχει ήδη κινηθεί η διαδικασία για την μεταγωγή του στη Ρόδο ένας εκ των 4 κατηγορούμενων σε υπόθεση διακεκριμένων κλοπών σε σπίτια νεόνυµφων την ώρα που γλεντούσαν.

Πρόκειται για τον Ι. Μ. Ν. του Μ. 34 ετών που καταδικάστηκε την 22α Σεπτεμβρίου 2017 από το Τριμελές Εφετείο Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων, ερήμην, σε ποινή κάθειρξης 9 ετών.

Ήδη έχει δώσει εντολή στον πληρεξούσιο δικηγόρο του κ. Σταύρο Παναγιωτακόπουλο, για την άσκηση εφέσεως.

Στην ίδια δίκη είχαν κριθεί ακόμη 3 κατηγορούμενοι ένοχοι από τους 7 που είχαν παραπεμφθεί σε δίκη.

Το δικαστήριο είχε καταδικάσει με την ίδια ποινή και τους Μ. L. ή V. του A. και Α. Ε. του D. Επέβαλε ποινή φυλάκισης 2 ετών με 3 ετή αναστολή στον S. A. του B., υπηκόους Αλβανίας, ενώ έκρινε αθώους τους P. D. του Α., Κ. Σ. του Γ. και Ν. Σ. του Γ..

Στους κατηγορούμενους αποδίδονται, κατά περίπτωση, οι πράξεις της διακεκριμένης κλοπής από δύο ή περισσότερους, που είχαν ενωθεί για να διαπράττουν κλοπές κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια κατ’ εξακολούθηση, απλή συνέργεια στις πράξεις αυτές, της εγκληματικής οργάνωσης και της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια, κατ’ εξακολούθηση.

Συνοπτικά το ιστορικό της υπόθεσης:

Στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου και στο Α.Τ. Αρχαγγέλου είχαν καταγγελθεί περιπτώσεις διαρρήξεως οικιών στις οποίες γινόταν γάµος και ήταν στολισµένες µε τούλια και λουλούδια, κατά την ώρα που οι ένοικοι βρίσκονταν στη γαµήλια τελετή ή στη γαµήλια δεξίωση.

Οι αστυνοµικοί ξεκίνησαν έρευνες προκειµένου να εντοπιστούν οι δράστες των κλοπών. Στο πλαίσιο των ερευνών αυτών την 3η Δεκεµβρίου 2011 µετέβησαν στην οδό Δελφών 2, όπου διαµένει ο Ι. Α. του M., όπου είχε προγραµµατιστεί γάµος και υπήρχε στην οικία ανάλογος στολισµός.

Οι αστυνοµικοί που ενέδρευσαν προκειµένου να αποτρέψουν τυχόν διάρρηξη διαπίστωσαν ότι περί την 20:00 ώρα διήλθε από το σηµείο κινούµενο αργά ένα δίκυκλο µοτοποδήλατο στο οποίο επέβαιναν οι Ν. A. και B. ή G. Ν. Οι δύο Αλβανοί εξέτασαν εξωτερικά την οικία και αποχώρησαν. Περί την 21:30 ώρα εμφανίστηκε στο σηµείο το υπ’ αριθµ. κυκλοφορίας ΡΟΜ-1376 Ι.Χ.Φ. µάρκας MERCEDES, χρώµατος λευκού στο οποίο επέβαιναν.

Το όχηµα στάθµευσε πλησίον της οικίας, ο οδηγός κατέβηκε από αυτό, πλησίασε στο σηµείο που ενέδρευαν οι αστυνοµικοί, παρατήρησε µε επιµονή το σπίτι και επέστρεψε στο όχηµα. Οι ενεδρεύοντες στο σηµείο αστυνοµικοί ήλεγξαν εν συνεχεία το όχηµα και τους επιβαίνοντες.

Ακολούθησαν νοµότυπες κατ’ οίκον έρευνες σε Ρόδο και Φαληράκι στις οποίες βρέθηκαν κλοπιμαία.

Στην πορεία της έρευνας προέκυψε ότι οι Μ. L. ή V. του A. και Ν. I. ή Μ., είχαν αρχηγικό χαρακτήρα καθώς συµµετείχαν στις περισσότερες των κλοπών, ενώ ο πρώτος ανελάµβανε συνήθως την µεταπώληση των κλεµµένων χρυσαφικών και την διανοµή των κερδών. Τα υπόλοιπα µέλη τα οποία συµµετείχαν στις κλοπές εναλλάσσονταν στους ρόλους µεταξύ του τσιλιαδόρου και του µπουκαδόρου ανάλογα µε τις περιστάσεις.

Ειδικότερα από εµπεριστατωµένη έρευνα και προανάκριση των αστυνοµικών προέκυψαν 11 κλοπές.

Από την ακροαματική διαδικασία δεν προέκυψαν στοιχεία εις βάρος του D. P. φορτηγό του οποίου είχε χρησιμοποιηθεί από την σπείρα αλλά και εις βάρος δύο ιδιοκτητών ενεχυροδανειστηρίων.

Πηγή: dimokratiki.gr