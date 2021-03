Δωδεκανήσα

Ληστεία περιπτερά υπό την απειλή taser

Τον τρόμο έζησε ένας περιπτεράς στη Ρόδο, όταν άγνωστος με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, τον απείλησε με taser.

(φωτογραφία αρχείου)

Η ληστεία έγινε στην περιοχή Αφάντου, στη Ρόδο, το απόγευμα της Πέμπτης και ο δράστης έφυγε από το σημείο παίρνοντας την είσπραξη της ημέρας.

Ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές, που ξεκίνησαν τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.

Αν και το περίπτερο δεν έχει κάμερες ασφαλείας, κάτοικοι της περιοχής είδαν πολύ καθαρά τον δράστη και βάσει της περιγραφής του, θεωρείται ζήτημα χρόνου η σύλληψή του.

Πηγή: rodiaki.gr