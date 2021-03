Καστοριά

Νεκρός οδηγός ΙΧ που έπεσε σε γκρεμό

Τραγικό θάνατο βρήκε ο άτυχος άνδρας. Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική.

(εικόνα αρχείου)

Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός που έπεσε με το αυτοκίνητό του σε γκρεμό στην περιοχή Βέργα στην Καστοριά.

Στο σημείο επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε στον δρόμο Κλεισούρας-Βέργας.



Λίγο μετά τις 12:30 οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν το αυτοκίνητο και βρήκαν τον άνδρα νεκρό.



Άγνωστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.