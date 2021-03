Εύβοια

Χειροπέδες σε φύλακα για ασέλγεια σε κορίτσι με ειδικές ανάγκες

Ο φύλακας ομολόγησε την πράξη του και ζήτησε συγγνώμη. Οι βαριές κατηγορίες και η επ αυτοφώρω "σύλληψή" του από συνάδελφό του.

Προφυλακιστέος κρίθηκε ένας 51χρονος φύλακας για ασέλγεια κατ' εξακολούθηση σε βάρος 27χρονης ΑμεΑ που είναι τρόφιμη στο Παράρτημα Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) Εύβοιας στο Βαθύ Αυλίδας.

Ο 51χρονος φύλακας, που εργάζεται πάνω από 20 χρόνια στο συγκεκριμένο Παράρτημα, πιάστηκε από εργαζόμενο σε εσωτερικό χώρο του Παραρτήματος να ασελγεί σε βάρος της 27χρονης.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Ασφάλεια Χαλκίδας και οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, όπου συνέλαβαν τον 51χρονο, ο οποίος κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος για κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη και ασέλγεια κατ' εξακολούθηση. Πλέον διεξάγεται έρευνα για τυχόν παρενόχληση σε βάρος και άλλων κοριτσιών - τροφίμων.

Ο 51χρονος Χαλκιδέος οδηγήθηκε το πρωί στην Ανακρίτρια Χαλκίδας για να απολογηθεί και στο τέλος με σύμφωνα γνώμη Ανακρίτριας και Εισαγγελέα κρίθηκε προφυλακιστέος καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, ομολόγησε την αποτρόπαια πράξη του και ζήτησε συγγνώμη, ενώ ο δικηγόρος του ζήτησε επιείκεια λόγω των προβληματών υγείας που αντιμετωπίζει ο πελάτης του.

«Με τα στοιχεία αυτά που υπάρχουν και τα έγγραφα οφείλω να ομολογήσω με ειλικρίνεια ότι πραγματικά είναι δυσχερής η θέση του εντολέα μου, τώρα από κει και πέρα θα δρομολογήσουμε μία συγκεκριμένη υπερασπιστική γραμμή έτσι ώστε να τύχει της ηπιότερης μεταχειρίσεως εκ μέρους της Δικαιοσύνης» τόνισε ο δικηγόρος.

