Ροτβάιλερ εγκλώβισαν μάνα και παιδιά για ώρες

Ώρες τρόμου για την οικογένεια. Πως λύθηκε η "πολιορκία".

Δεν έχει προηγούμενο αυτό που συνέβη στη Λακκόπετρα Δυτικής Αχαΐας, όταν δυο ροτβάιλερ μπούκαραν στην αυλή σπιτιού.

Για περίπου τρεις ώρες μητέρα με τα παιδιά της παρέμεναν εγκλωβισμένα στο σπίτι τους και ο σύζυγος της μαζί με αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας και συνεργάτες και εθελοντές του Δήμου, αναζητούσαν τρόπο να ακινητοποιήσουν τα δυο μεγαλόσωμα σκυλιά.

Το περιστατικό συνέβη προ ημερών στην περιοχή Μαύρη Μύτη, όταν τα δυο αρσενικά ροτβάιλερ που έχει στην κατοχή του ηλικιωμένο ζευγάρι έφυγαν από το σπίτι και μπήκαν στην αυλή των γειτόνων τους. Κατά την "εισβολή" τους κατευθύνθηκαν στο κοτέτσι και επιτέθηκαν τραυματίζοντας θανάσιμα κάποια από τα πουλερικά.

Ο άνδρας, στη θέα των δυο σκύλων και μη εμπιστευόμενος τις προθέσεις τους, συμβούλευσε τη σύζυγο του να μείνει κλεισμένη μαζί με τα παιδιά τους στην οικία τους. Ενημέρωσε την αστυνομία και στο σημείο άμεσα μετέβη περιπολικό. Οι αστυνομικοί με τη σειρά τους, ενημέρωσαν την υπηρεσία περισυλλογής αδέσποτων ζώων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Στην περιοχή βρέθηκαν εθελοντές – συνεργάτες του Δήμου μεταξύ των οποίων η Αργυρώ Λοτσάρη και ο εκπαιδευτής σκύλων Παναγιώτης Πικραμένος προκειμένου να στηθεί η επιχείρηση απομάκρυνσης των ροτβάιλερ. Παράλληλα, γίνονταν προσπάθειες εντοπισμού των ιδιοκτήτων τους.

«Είναι γεγονός πως υπήρξε εγκλωβισμός της οικογένειας μέσα στο σπίτι. Ο άνδρας βγήκε έκλεισε την καγκελόπορτα για να μην φύγουν τα σκυλιά και πάνε κάπου αλλού. Ηταν ένα σοβαρό περιστατικό, πήγαν όμως όλα καλά με την άμεση επέμβαση του Δήμου και της Αστυνομίας», δήλωσε στην "Π" ο αντιδήμαρχος για τη διαχείριση του προγράμματος αδέσποτων ζώων Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Μάλλιαρης.

Μετά από τρείς ώρες δύσκολης προσέγγισης, καθώς το ένα σκυλί είχε τραυματιστεί στο πόδι και το άλλο ήταν πιο επιθετικό λόγο της κατάστασης εντοπίστηκε ο ιδιοκτήτης τους που βρέθηκε στο σημείο και τα παρέλαβε.

Οπως πληροφορείται η "Π", δήλωσε πως και εκείνος τα αναζητούσε γνωστοποιώντας στους παρευρισκόμενους, ότι τα είχε χάσει από την προηγούμενη ημέρα.

Στο ηλικιωμένο ζευγάρι βεβαιώθηκε από τους αστυνομικούς πρόστιμο για μη ασφαλή φύλαξη των ζώων.

Την ανάγκη της άμεσης ενημέρωσης των αρχών (Αστυνομία, Δήμος) για εξαφάνιση ζώου από τον κάτοχο του, ώστε να υπάρξει συντονισμένη κινητοποίηση για την αποφυγή ενδεχόμενου ατυχήματος επεσήμανε στην "Π" ο κ. Πικραμένος

