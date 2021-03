Θεσσαλονίκη

Έκρηξη από γκαζάκια σε πολυκατοικία

Από την έκρηξη προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές, ενώ ξέσπασε και μικρής έκτασης πυρκαγιά. Ποιος ήταν ο στόχος.

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:45 στην είσοδο πολυκατοικίας στην οδό Περδίκα, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Η έκρηξη προήλθε από αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό, αποτελούμενο από γκαζάκια, τα οποία τοποθέτησαν άγνωστοι.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές στην πόρτα της εισόδου, ενώ ξέσπασε και μικρής έκτασης πυρκαγιά την οποία έσβησαν ένοικοι με ίδια μέσα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα και δύο οχήματα της πυροσβεστικής τα οποία όμως δεν χρειάστηκε να επέμβουν. Η αστυνομία πραγματοποιεί έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Το πιθανότερο εκ των σεναρίων που ερευνά η Αστυνομία είναι να πρόκειται για επίθεση σε ένοικο της πολυκατοικίας, που σχετίζεται με εκτιμήσεις ακινήτων.

