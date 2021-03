Ηράκλειο

Ανείπωτος θρήνος για τον μικρό Ζαχαρία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο πένθος είναι βυθισμένη η Λιγόρτυνος, μετά την τραγωδία με το παιδάκι που έπεσε στο βαρέλι.