Ηράκλειο

Κορονοϊός: ιερέας έχασε τη ζωή του λίγες μέρες μετά τη γυναίκα του

Ο γιος τους που διαγνώστηκε επίσης θετικός στον κορονοϊό, βρίσκεται διασωληνωμένος σε ΜΕΘ.

Ένας ιερέας σε χωριό του Ηρακλείου, έχασε τη μάχη με τον κορονοϊό το απόγευμα της Παρασκευής.

Ο 84χρονος ιερέας νοσηλευόταν στη ΜΕΘ Covid19 του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Να σημειωθεί ότι πριν από ημέρες είχε καταλήξει και η σύζυγός του η οποία επίσης ήταν θετική στον κορονοϊό ενώ στη ΜΕΘ διασωληνωμένος είναι και ο γιος του.