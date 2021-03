Φθιώτιδα

Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στη Φθιώτιδα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εξιχνιάστηκε υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας. Εντοπίστηκε εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης.

Από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λαμίας, στο πλαίσιο πολύμηνης και μεθοδικής έρευνας, εξιχνιάσθηκε υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας, η οποία διαπράχθηκε τον Αύγουστο του 2020, σε περιοχή της Αμφίκλειας Φθιώτιδας.

Για την εν λόγω υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τρία από τα εμπλεκόμενα άτομα και συγκεκριμένα:

ένας αλλοδαπός και ένας Έλληνας, ως φυσικοί αυτουργοί, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων, κατά συναυτουργία, καθώς και

μία αλλοδαπή, η οποία συμπεριλαμβάνεται στην δικογραφία ως ηθικός αυτουργός.

Ειδικότερα, τις βραδινές ώρες της 13ης Αυγούστου 2020, οι φυσικοί αυτουργοί μαζί με άγνωστους δράστες, ανέκοψαν με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν, την πορεία δίκυκλης μοτοσικλέτας που οδηγούσε το θύμα και ακολούθως, αφού τον καταδίωξαν πεζοί, κρατώντας στα χέρια τους διάφορα αντικείμενα (λοστούς, μαχαίρια κ.α.), τον ακινητοποίησαν και του προκάλεσαν με αυτά, τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Κατά τη διάρκεια της εμπεριστατωμένης έρευνας, προέκυψε ότι οι ανωτέρω εμπλεκόμενοι, είχαν συγκροτήσει και είναι μέλη εγκληματικής ομάδας, σκοπός της οποίας ήταν η καλλιέργεια και η περαιτέρω διακίνηση ναρκωτικών σε χρήστες, σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της Φθιώτιδας.

Στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Λαμίας, με την συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Πειραιά, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών Αττικής, καθώς και της Ε.Κ.Α.Μ., οι ανωτέρω μαζί με μία ακόμα αλλοδαπή, μέλος της ομάδας, εντοπίσθηκαν χθες (19-03-2021) πρωινές ώρες σε περιοχές της Αττικής και συνελήφθησαν.

Σύμφωνα με τον τρόπο δράσης τους, οι ανωτέρω μαζί με τα υπόλοιπα μελή της ομάδας, τα στοιχεία ταυτότητας των οποίων διερευνώνται, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τις πιθανότητες εντοπισμούς τους, άλλαζαν διαρκώς τηλεφωνικές συνδέσεις, ενώ στην πλειονότητά τους, οι μεταξύ τους διάλογοι πραγματοποιούταν κωδικοποιημένα.

Το επιδιωκόμενο παράνομο οικονομικό όφελός τους, εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, ενώ επιπλέον όπως διαπιστώθηκε, ένας εκ των προμηθευτών της ομάδας ήταν ημεδαπός, ο οποίος είχε ήδη συλληφθεί, μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Λαμίας, σε περιοχή της Αττικής.

Κατά τη διάρκεια της ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης, διενεργήθηκαν νομότυπες έρευνες σε συνολικά τρεις τρεις οικίες που διατηρούσαν οι συλληφθέντες, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης,

59 δενδρύλλια κάνναβης εμφυτευμένα σε ισάριθμες γλάστρες

ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα), μεικτού βάρους 991 γραμμαρίων,

2,667 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, εντός νάιλον συσκευασιών και γυάλινου δοχείου,

2 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 51 γραμμάρια κοκαΐνης,

γεμιστήρας και 48 φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου,

11 τρίφτες κάνναβης, τρεις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και πλήθος νάιλον συσκευασιών, καθώς και ρολό πλαστικού περιτυλίγματος, πρόσφορα για τη συσκευασία των ναρκωτικών,

αναδιπλούμενος σουγιάς, με μήκος λάμας 8 εκατοστών,

το χρηματικό ποσό των 1.200 ευρώ,

8 κινητά τηλέφωνα, ένα εκ των οποίων βρέθηκε καμένο στο τζάκι, κάρτες SIM και ένα tablet , καθώς και

3 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα που χρησιμοποιούσαν τα μέλη, ως μέσα για τη διευκόλυνση της διακίνησης των ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Αστυνομία, δύο εκ των συλληφθέντων είχαν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Διωκτικές Αρχές για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Τις έρευνες και το προανακριτικό έργο διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λαμίας, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας.