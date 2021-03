Ηράκλειο

Μικρός Ζαχαρίας: αβάσταχτος πόνος στην Κρήτη (βίντεο)

Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει στην Κρήτη τον άδικο χαμό του αγοριού, που πάλεψε αλλά δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, μετά την πτώση του σε βαρέλι οικοδομής.