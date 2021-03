Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Επεισόδια μετά το ντέρμπι Άρης-ΠΑΟΚ (βίντεο)

Συγκρούσεις οπαδών με μαχαίρια, τσεκούρια και λοστούς. Περισσότεροι από δέκα τραυματίες και καταστροφές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Αιματηρό επεισόδιο μεταξύ οπαδών σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή Χαριλάου της Θεσσαλονίκης, στον απόηχο του αγώνα μπάσκετ μεταξύ του Άρη και του ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, στο επεισόδιο έλαβαν μέρος δεκάδες άνθρωποι, αρκετοί από τους οποίους κρατούσαν τσεκούρια, λοστούς, μαχαίρια, πυρσούς και αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ. Τουλάχιστον δέκα άτομα τραυματίστηκαν, αλλά τα περισσότερα αποχώρησαν από το σημείο με δικά τους μέσα, μόνο ένας μεταφέρθηκε με τραύματα στο κεφάλι σε ιδιωτική κλινική.

Κατά αυτόπτες μάρτυρες, όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 22:00, όταν ομάδα περίπου 50 ατόμων έφτασε αιφνιδιαστικά στην περιοχή και άρχισε να προκαλεί φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Άλλοι άνθρωποι που βρίσκονταν στην περιοχή τους αντιλήφθηκαν και κινήθηκαν προς το μέρος τους, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν συμπλοκές.

Επί δέκα λεπτά στην περιοχή επικρατούσε πανδαιμόνιο, ανέφεραν οι αυτόπτες μάρτυρες. Όταν έφτασαν οι αστυνομικές δυνάμεις, οι συμμετέχοντες στο επεισόδιο είχαν εξαφανιστεί.

Όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές, ζημιές προκλήθηκαν σε περισσότερα από δέκα αυτοκίνητα. Τουλάχιστον ένα όχημα κάηκε από ρίψη πυρσού ή μολότοφ. Αστυνομικοί κατάσχεσαν πολεμοφόδια τα οποία εστάλησαν για εργαστηριακή εξέταση, ενώ εξετάζονται βίντεο από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή.

Τις έρευνες για την υπόθεση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας Θεσσαλονίκης και η εκδοχή που ερευνάται είναι το συγκεκριμένο επεισόδιο να συνδέεται με προηγούμενο, τον περασμένο Ιανουάριο στην περιοχή του “Ιπποκράτειου” Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, όταν μέρα μεσημέρι έπεσαν πυροβολισμοί καταμεσής του δρόμου.

