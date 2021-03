Βοιωτία

Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης

Μάχη με το χρόνο δίνουν οι Πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο. Με εγκαύματα ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου.

Μεγάλες διαστάσεις έχει πάρει πυρκαγιά σε εργοστάσιο ανακύκλωση στο Σχηματάρι Βοιωτίας, κατά την οποία υπέστη εγκαύματα στα χέρια ο ιδιοκτήτης του.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, λίγο μετά τις 16.00 στο εργοστάσιο που βρίσκεται στον κόμβο Σχηματαρίου, στον Περιφερειακό δρόμο προς Χαλκίδα, και λόγω των εύφλεκτων υλικών εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλο το κτήριο, που καίγεται απ' άκρη σε άκρη, ενώ προβλήματα δημιουργεί και ο πυκνός μαύρος καπνός που έχει δημιουργηθεί από τα καιόμενα υλικά.

Στο σημείο μετέβησαν αρχικά 15 πυροσβέστες με επτά οχήματα, οι οποίοι βρήκαν εκεί τον ιδιοκτήτη, ο οποίος έχει εγκαύματα στα χέρια και παρελήφθη πριν από λίγο από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Στην πυρκαγιά επιχειρούν ακόμα και υδροφόρες του δήμου, καθώς και μηχανήματα, ενώ μεταβαίνουν και ενισχύσεις.

Παράλληλα, με εντολή του Αρχηγού της Πυροσβεστικής, αντιστράτηγου Στέφανου Κολοκούρη, μεταβαίνει στην πυρκαγιά κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού που θα διερευνήσει τα αίτια.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική δεν κινδυνεύει κάποιο άλλο κτήριο γύρω από το φλεγόμενο εργοστάσιο.

Βίντεο - φωτό: LamiaReport