Λάρισα

Νέος σεισμός στην Ελασσόνα

Συνεχίζει να ζει στους ρυθμούς των Ρίχτερ η Ελασσόνα μετά τον διπλό ισχυρό σεισμό στις 3 και 4 Μαρτίου.

Ασθενή σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ στην περιοχή της Ελασσόνας, καταγράφηκε στις 19.15, από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ο σεισμός έγινε σε απόσταση 245 χλμ. ΒΔ της Αθήνας και το επίκεντρό της εντοπίζεται 15 χλμ. Νότια, Νοτιοδυτικά της Ελασσόνας. Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 9,8 χλμ.

Οι κάτοικοι της περιοχής συνεχίζουν να ζουν με το φόβο μετά τον διπλό ισχυρό σεισμό στις 3 και 4 Μαρτίου.