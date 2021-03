Αργολίδα

Ρύπανση στον Αργολικό Κόλπο: άλλαξε χρώμα η θάλασσα! (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα σοβαρό πρόβλημα ρύπανσης του Αργολικού Κόλπου κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν πρόσφατα οι Αρχές. Η αιτία ήταν η υπερδραστηριότητα επιχειρήσεων της περιοχής.